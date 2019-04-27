Balkona gelen yılan korkuttu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),() - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki balkona giren 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki balkonda yılan gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat ile alarak doğaya bıraktı.

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