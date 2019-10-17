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Balıkesir’deki kazalar, MOBESE kamerasında
BALIKESİR’de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu(MOBESE) kameralarına yansıdı. Balıkesir kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi....
GÜVENLİK 17.10.2019, 10:13
BALIKESİR’de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu(MOBESE) kameralarına yansıdı.
Balıkesir kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ile trafik kuralları ihlallerini gözler önüne seriyor.
Kazalardan biri Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi'ndeki döner kavşakta meydana geliyor. Kavşakta şehiriçi otobüsü ile bir otomobil çarpışıyor. 2 araçta da maddi hasar oluşuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntüler ile sürücü ve yayaları, trafikte daha dikkatli olmaları konusundayönünde uyarıyor.
Balıkesir kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ile trafik kuralları ihlallerini gözler önüne seriyor.
Kazalardan biri Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi'ndeki döner kavşakta meydana geliyor. Kavşakta şehiriçi otobüsü ile bir otomobil çarpışıyor. 2 araçta da maddi hasar oluşuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntüler ile sürücü ve yayaları, trafikte daha dikkatli olmaları konusundayönünde uyarıyor.
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