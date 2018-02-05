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Balıkesir’deki iki ayrı kazada 16 kişi yaralandı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde bu akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında, 7’si çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Savaştepe ilçesi istikametine seyir halinde olan Hikmet Önül (43) yönetimindeki...

Balıkesir’deki iki ayrı kazada 16 kişi yaralandı
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde bu akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında, 7’si çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.
Savaştepe ilçesi istikametine seyir halinde olan Hikmet Önül (43) yönetimindeki 34 JOS 49 plakalı panelvan minibüs, Savaştepe ilçesinin kırsal Mecidiye mahallesi yakınlarında yağış sebebi ile kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, yolun alt tarafında bulunan mezarlığa uçtu. Mezarlık duvarına ve ağaçlara çarparak duran minibüsün sürücüsü Hikmet Önül ile birlikte yolcular Muhammet Ali Önül (14), Ayşenur Önül (16), Fatma Önül (37), Mustafa Emir Önül (10), Salih Bugur (16), Emir Hamza Bugur (11), Gürber Bugur (32), Mehmet Emin Bugur (18), Adem Yiğit Bugur (5), Ayşe Nisa Zenbil (4), Musa Yiğit Zenbil (1) ve Abide Zenbil (23) olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Savaştepe ilçesinin kırsal Sarısüleymanlar mahallesi yakınlarında aynı saatlerde meydana gelen bir diğer kazada ise, Mehmet Gündoğdu (60) idaresindeki 45 V 6351 plakalı otomobil, Balıkesir’den Savaştepe istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Sürücü Mehmet Gündoğdu’nun direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araçta bulunan yolcular Ayşe Dudu Gündoğdu (60), Ayşe Vergen (52) ve Leyle Girgin (50) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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