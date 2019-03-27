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Balıkesir’de TIR'da 24 ton kaçak midye ele geçirildi

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karesi ilçesinde durdurdukları TIR'da yaptıkları aramada, 24 ton kaçak midye ele geçirdi. Balıkesir’in merkez Karesi ilçesi Bursa-Balıkesır karayolu üzerinde bulunan Köteyli Mahallesi’nde...

Balıkesir’de TIR'da 24 ton kaçak midye ele geçirildi
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karesi ilçesinde durdurdukları TIR'da yaptıkları aramada, 24 ton kaçak midye ele geçirdi.
Balıkesir’in merkez Karesi ilçesi Bursa-Balıkesır karayolu üzerinde bulunan Köteyli Mahallesi’nde kontrol noktası kuran İl jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 06.45 sıralarında durdurdukları 81 plakalı otomobil ve 34 plakalı TIR'da yaptıkları aramada, yaklaşık 24 ton kaçak midye ele geçirdi.
Sürücü U.G.'nin ekiplere verdiği belgelerin de sahte olduğu belirlendi. Sürücü ile yapılan mulakatta belgelerin amcası A.G. adına düzenlendiği tespit edildi. U.G. hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.
Ele geçirilen midyeler ise Karasi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

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