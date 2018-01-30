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Balıkesir’de terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR genelinde bugün polis tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla 7 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle de 9 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca,...

Balıkesir’de terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı
BALIKESİR genelinde bugün polis tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla 7 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle de 9 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, El Nusra Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Burhaniye Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Fetih El Şam Cephesi/El Nusra Cephesi/Heyet Tahrir Şam Cephesi terör örgütlerine üye olma suçlamasıyla  Burhaniye'de ikamet eden 9 şüpheliden H.A., A.A., A.H., C.E.O., A.A., H.E.O. ve Z.O. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçen dijital materyallere el konulduğu açıklandı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için ise polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ettiği ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik ise Bandırma, Ayvalık ve Edremit ilçesinde operasyon düzenlendi. Savcılıktan arama kararı alınarak yapılan aramalarda, Edremit'te 5, Ayvalık'ta 3 ve Bandırma'da 1 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

 

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