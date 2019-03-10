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Balıkesir’de ATM dolandırıcıları yakalandı

BALIKESİR'de birçok bankaya ait ATM'ye kart kopyalama cihazları yerleştiren 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine bankaların ATM cihazlarının...

Balıkesir’de ATM dolandırıcıları yakalandı
BALIKESİR'de birçok bankaya ait ATM'ye kart kopyalama cihazları yerleştiren 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine bankaların ATM cihazlarının çıkış haznesine aparat yerleştirerek kart bilgilerini kopyalayan dolandırıcıları yakalamak için harekete geçti. 34 plakalı araçla ile Balıkesir’e geldikleri tespit edilen dolandırıcıların Devlet Hastanesi önünde banka ATM’sine cihaz yerleştirmeye çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine ATM yakınında önlem alan ekipler, aparatı sökmeye gelen M.A., F.A. ve F.Y.'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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