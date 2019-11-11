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Balıkesir’de 86 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 86 kaçak göçmen ve 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı. Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma...
GÜVENLİK 11.11.2019, 18:27
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 86 kaçak göçmen ve 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi Vilayetler kampı ve Tuzla mevkilerindeki kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Bölgedeki sazlık alanlarda gerçekleştirilen 2 operasyonda 71'i Afganistan, 15'i İran uyruklu 86 kaçak göçmen ile organizatörler A.H. ve A.R.'yi yakaladı. Operasyonlarda ayrıca 1 şişme bot ve motor ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderildi.
Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi Vilayetler kampı ve Tuzla mevkilerindeki kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Bölgedeki sazlık alanlarda gerçekleştirilen 2 operasyonda 71'i Afganistan, 15'i İran uyruklu 86 kaçak göçmen ile organizatörler A.H. ve A.R.'yi yakaladı. Operasyonlarda ayrıca 1 şişme bot ve motor ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderildi.
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