Balıkesir Valiliği: Yaya önceliğini bir de GTA ile öğreniyoruz

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ‘Yaya önceliğini bir de Grand Theft Auto (GTA) ile öğreniyoruz’ başlıklı videoyu yayınladı. Bakanlık tarafından Youtube’a da yüklenen video, valiliklerin internet sitelerine de eklendi.

2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan tanıtım kampanyaları sürüyor. Bakanlık son olarak sevilen bilgisayar oyunu GTA ile yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla video hazırladı. Videoda ‘Işık var, polis yok. Işığa uyulur’, ‘Işık var, polis var. Polise uyulur’, ‘Işık yok, polis yok. Yaya yola çıktığında sürücü durmak zorundadır.’ ‘Görev başarılı’ ibareleri ile kurallara uyulmaması halinde 'Yaya önceliği kuralını ihlal ettiğiniz için 488 TL para cezası kesilmiştir’ görevleri yer aldı. GTA ile hazırlanan videoda son olarak ‘Işıksız yaya veya okul geçidinde yaya yola adım attığında, sürücü durmak zorundadır’ uyarısı yer alıyor.



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