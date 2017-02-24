Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 18 eski polise gözaltı

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 eski polisten 18'i gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen biri birinci sınıf emniyet müdürü, biri başpolis, 22'si polis, 24 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları belirtilen polisler için bugün sabah saatlerinde 8 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanırken, 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.



