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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

BALIKESİR merkezli 13 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında...

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
BALIKESİR merkezli 13 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, 1'i açıkta 22 rütbeli askerden 11'i tutuklandı.
Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de, 27 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 22 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GAYBUBET EVİNDE SAKLANAN ÇİFT YAKALANDI
Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik başka bir operasyonda ise örgütün hücre evinde saklanan firari çift gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Düzce'deki soruşturma kapsamında firari durumda olan B.E. ve eşi Ü.E.'nin, örgüt üyelerince 'gaybubet evi' olarak adlandırılan adreste saklandığını belirledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, firari çift eve yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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