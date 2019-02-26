Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

BALIKESİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 73 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce düzenlenen operasyonlarda tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı...

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 73 gözaltı
BALIKESİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 73 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce düzenlenen operasyonlarda tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanma içerisine girdikleri tespit edildi. il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aylık takibin ardından Balıkesir merkezli İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman, döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.
Örgütün Balıkesir'de yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptıkları belirlendi. Motive edici çalışmalar içinde oldukları ve alınması gereken tedbirleri konuştukları belirlenen şüphelilerin, FETÖ tutuklularının ailelerine de maddi destek sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin kendi GSM hatları haricinde yabancı uyruklu bazı kişiler adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bu hatların toplu şekilde bir örgüt üyesi tarafından getirilerek dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları saptandı. Şüphelilerin, firari örgüt üyelerine saklanmaları için de yer temin ettikleri tespit edildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328