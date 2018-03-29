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Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Bayan Eğitim Danışmanı yapılanmasına operasyon

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bayan Eğitim Danışmanı yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde 5 ilde eş zamanlı...

Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Bayan Eğitim Danışmanı yapılanmasına operasyon
BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bayan Eğitim Danışmanı yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği ve 600 polisin katıldığı operasyonda, 63 adrese düzenlenen baskınlarda 70’in üzerinde şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin Bayan Eğitim Danışmanı yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli, İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli illerinde bu akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ/PDY yönetiminin talimatı doğrultusunda, haklarında henüz adli işlem yapılmamış, deşifre edilmemiş ya da firari durumda olan kişilerin, Türkiye genelinde örgüt içinde sözde atamaya tabi tutularak yer değiştirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bu zamana kadar yapılan çalışmalarda 24 gaybubet evi, 14 öğrenci evi ve 5 güvenli ev tespit edildi. Balıkesir merkezli 5 ilde toplam 63 adrese, 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. Halen devam eden operasonda 70'in üzerinde FETÖ/PDY üpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, gittikleri illerde örgüt yapılanması içerisinde görev aldıkları, faaliyetleri duran oluşumları tekrar canlandırmaya çalıştıkları, özellikle örgüt üyesi tutuklu, hükümlü veya firarilerin ailelerine yardım etme bahanesiyle, örgüte yeni eleman kazandırma faaliyetlerine devam ettikleri saptandı. Örgüte mensup kadınların bu şekilde yürüttükleri faaliyetler takibe alındı. Şüphelilerin birçoğunun farklı illerde yapılan soruşturmalar sebebiyle firari durumda oldukları ve gaybubet evlerinde saklandıkları anlaşıldı.
Şüphelilerin belirli aralıklarla öğrenci evlerini, tutuklu, hükümlü ve firari aileleri ile bazı ilçelerde bulunan örgüt mensuplarını ziyaret ettikleri, herhangi bir işte çalışmadıkları halde çok sık harcama yaptıkları ve zaman zaman döviz bozdurdukları, farklı illerde bulunan örgüt mensuplarına maddi yardımda bulundukları tespit edildi. Ayrıca tespit edilen mütevelli grubu içerisinde yer alan şüphelilerin zaman zaman örgütsel toplantılar düzenledikleri ve örgüt adına para topladıkları, Bayan Eğitim Danışmanı yapılanması içerisinde yer alan şahıslara gaybubet evi ayarladıkları ve maddi destekte bulundukları saptandı.
Polisin, FETÖ/PDY'nin Bayan Eğitim Danışmanı yapılanmasına yönelik operasyonunun devam ettiği öğrenildi. 

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