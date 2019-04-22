Balıkesir merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 14 askere gözaltı

BALIKESİR merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri emekli, 14 asker gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bugün Balıkesir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Kütahya, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Malatya, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Batman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, biri emekli 13 astsubay ve 1 binbaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.