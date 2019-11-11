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Balıkesir'de uyuşturucuya 6 tutuklama
BALIKESİR'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 55 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
GÜVENLİK 11.11.2019, 18:05
BALIKESİR'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 55 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 36 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 149,36 gram esrar, 8,68 gram bonzai, 1032 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ile 12 ecstasy hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri serbest kaldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonların aralıksız olarak süreceği bildirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 36 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 149,36 gram esrar, 8,68 gram bonzai, 1032 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ile 12 ecstasy hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri serbest kaldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonların aralıksız olarak süreceği bildirildi.
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