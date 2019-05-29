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Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()- BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 uyuşturucu satıcısını yakalayarak, gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()- BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 uyuşturucu satıcısını yakalayarak, gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonunda kimliklerini tespit ettikleri 2 uyuşturucu satıcısını adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12,30 gram skunk esrar maddesi, 7,37 gram esrar, 10 adet ecstasy hap, 21 kök kenevir bitkisi ile 2 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 41 adet mermi ele geçirdi.
Balikesir Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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