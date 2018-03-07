Balıkesir'de üsteğmene FETÖ gözaltısı

BALIKESİR'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, üsteğmen U.Ö. gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda görevli üsteğmen U.Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen üsteğmen U.Ö.'nün, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği belirtildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda görevli üsteğmen U.Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen üsteğmen U.Ö.'nün, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği belirtildi.