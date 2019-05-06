Balıkesir'de trafik, havadan denetlendi

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında, uygulama noktalarında helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Altıeylül- Bigadiç- Sındırgı yolları üzerinde oluşturulan uygulama noktalarında, yaklaşık 2 saat süren helikopter destekli kontrolde, 296 araç denetlendi. Ekipler, 12 sürücüye, 2 bin 352 liralık idari para cezası kesti, 3 araç ise trafikten men edildi. İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince trafik suçlarının önlenebilmesi için helikopter destekli denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

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