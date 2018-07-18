Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 5 gözaltı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gömeç Emniyet Amirliği ve Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, biri jandarma bölgesinde olmak üzere 6 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, S.A., Ş.K., O.G., V.E. ile B.B.Y. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gömeç Emniyet Amirliği ve Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, biri jandarma bölgesinde olmak üzere 6 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, S.A., Ş.K., O.G., V.E. ile B.B.Y. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.