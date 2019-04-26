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Balıkesir'de otomobilin altında tüfek ve tabanca bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'de polis, ihbar üzerine otomobilin altında tabanca ve pompalı tüfek buldu. Silahların sahipleri F.İ.B. ve U.S., yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne,...

Balıkesir'de otomobilin altında tüfek ve tabanca bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'de polis, ihbar üzerine otomobilin altında tabanca ve pompalı tüfek buldu. Silahların sahipleri F.İ.B. ve U.S., yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Dinkçiler Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde bulunan bir otomobilin altında yerde iki silah bulunduğu bilgisi geldi. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ruhsatsız tabancanın F.İ.B.’ye, ruhsatsız pompalı tüfeğin ise U.S.'ye ait olduğunu tespit etti. Polisin yakaladığı şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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