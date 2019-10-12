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Balıkesir'de orman yangını (2)

KONTOL ALTINA ALINDI Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesi Çam Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı....

GÜVENLİK 12.10.2019, 16:54
Balıkesir'de orman yangını (2)

KONTOL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesi Çam Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alan içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yangın ihbar hattına bildirdi. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Babadağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 1 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekiplerin, havadan ve karadan 4 saate yakın süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), ()

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