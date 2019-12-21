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Balıkesir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı
BALIKESİR'nin Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi...
GÜVENLİK 21.12.2019, 10:10
BALIKESİR'nin Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edip, bölgeye gitti. Ekipler, durdurdukları bottaki Afganistan uyruklu 15’i çocuk, 8'i kadın ve 12'si erkek, toplam 35 kaçak göçmeni yakaladı.
Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edip, bölgeye gitti. Ekipler, durdurdukları bottaki Afganistan uyruklu 15’i çocuk, 8'i kadın ve 12'si erkek, toplam 35 kaçak göçmeni yakaladı.
Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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