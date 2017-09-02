Balıkesir'de kaza: 4 ölü 3 yaralı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, () - BALIKESİR'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Balıkesir-İzmir karayolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Raif Karabıyık (62) yönetimindeki 10 HH 173 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 41 YM 053 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Raif Akbıyık öldü, diğer sürücü ile Emrah Akbudak (31), Muammer Akbudak (60), Ceydanur Akbudak (3), Ali Akbudak ve Özlem Akbudak ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muammer Akbudak , Emrah Akbudak, ve Ceydanur Akbudak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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