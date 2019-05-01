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Balıkesir'de kamyonet takla attı: 5 yaralı

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde refüje çarpıp takla atan kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Balıkesir-Bursa karayolu Karesi ilçesi yakınlarında meydana geldi. İsa Koç yönetimindeki 10 AR 306 plakalı kamyonet,...

Balıkesir'de kamyonet takla attı: 5 yaralı
BALIKESİR'in Karesi ilçesinde refüje çarpıp takla atan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Balıkesir-Bursa karayolu Karesi ilçesi yakınlarında meydana geldi. İsa Koç yönetimindeki 10 AR 306 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, kamyonet sürücüsü İsa Koç ile yanındaki Rukiye Koç, Taha Kepenek, Fatma Kükmen ve Sıla Kükmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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