Balıkesir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç'in Hacıhüseyinler Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan şüpheli C.K.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan şüpheli, Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç'in Hacıhüseyinler Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan şüpheli C.K.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan şüpheli, Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.