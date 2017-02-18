Balıkesir'de FETÖ'den 5 avukat tutuklandı

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'deki FETÖ/PDY soruşturmasında polis tarafından gözaltına alınan 8 avukattan 5'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Şubat Çarşamba günü polis tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, Balıkesir Barosu'na kayıtlı 10 avukat ile bağlı oldukları öne sürülen 'İmam' pozisyonundaki bir örgüt üyesi için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, şüphelilerden 8'i yakalanırken, 6'sının FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirtildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen avukatlardan 5'i tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir Barosu Başkanı Av Erol Kayabay, "Tutuklama tedbir amaçlıdır. Tutuklanmaları meslektaşlarımızın suçlu olduğu anlamına gelmez. Yargılama sonrası masumiyetlerinin ortaya çıkmasını diliyorum" dedi. Biri avukatların imamı olduğu belirtilen 3 kişinin arandığı belirtildi.

AK PARTİ'DEN ADAY ADAYIYDI

Tutuklanan avukatlar arasında yer alan M.K., geçen yıl eylül ayında Altıeylül Belediye Meclis üyeliği ile AK Parti üyeliğinden istifa etti. Balıkesir'de OHAL kararnamesiyle FETÖ terör örgütünün bir kolu olduğu gerekçesiyle kapatılan Hukukçular Derneği'nin bir dönem başkanlığını yapan M.K., 2011'de AK Parti'den milletvekili aday adayı olunca başkanlıktan istifa ettiğini ve Hukukçular Derneği ile ilgisinin üyelik düzeyinde kaldığını açıklamıştı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan H.Ş. ise, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı yapmış, 2015 seçimlerinde ise milletvekili aday adayı olmuştu.