Balıkesir'de evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde evinin bahçesinde çapa yapan Ö.A., toprağın altında patlamamış el bombası buldu. Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmış olabileceği tahmin edilen el bombası, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Balıkesir'in Manyas İlçesi Şevketiye Mahallesi'nde evinin bahçesini çapa yapan Ö.A., toprağın altında el bombası olduğunu görüp durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Ekipleri, evi boşaltarak sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamamış olan el bombası, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi. El bombasının Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmış olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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