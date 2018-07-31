Balıkesir'de 31 kaçak yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ve Karesi ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 31 kaçak yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla, Ayvalık'ın Küçükköy ve Karesi'nin Köteyli mahallelerinde kaçakların olduğunu tespit edildi. Dün öğle saatlerinde iki ayrı noktaya operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 31 kaçağı yakaladı. 11'i kadın, 6'sı çocuk olan kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.