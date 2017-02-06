Balıkesir'de 28 askere 'ByLock'tan gözaltı

BALIKESİR merkezli 13 ilde yapılan operasyonda FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olarak bilinen 'ByLock' kullandığı belirlenen 28 asker gözaltına alındı.Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı belirlenen farklı rütbelerdeki 32 askere yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir ile birlikte Ankara, Afyonkarahisar, Bingöl, Bursa, Bolu, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Uşak'ta 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.