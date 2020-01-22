Balıkesir'de 26 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edip, bölgeye gitti. Ekipler, durdurdukları botta Afganistan uyruklu 10'u çocuk, 6'sı kadın ve 10'u erkek, toplam 26 kaçak göçmeni yakaladı.Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.