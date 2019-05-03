Balıkesir'de 23 kaçak ile 1 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığı yapan 23 kaçak göçmen ile 1 organizatör, yakalandı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ablukaya aldığı bölgede 16'sı Suriyeli, 5 Somali'li, 2'si Filistin'li olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler ile birlikte A.G.K. isimli organizatör de gözaltına alındı.Organizatörün jandarmadaki sorgusu devam ederken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI