Balıkesir'de 19 kaçak göçmen yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Edremit ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi Antandros Mevkii'nden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah çalışma başlattı. Bölgede görevlendirilen devriyeler ve sivil jandarmalar tarafından yapılan kontrolde organizatör M.H. ile birlikte 11'i erkek, 4'ü kadın ve 4'ü çocuk toplam 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sahilde gizlenirken yakalandı.

Adli makamların talimatıyla, organizatör ve kaçaklar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



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