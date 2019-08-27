Balıkesir'de 137 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde, düzenlenen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 137 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden jandarma ekipleri, Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan organizatör S.N. ile birlikte Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde organizatör D.T. ile birlikte Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalanırken, ilçenin Küçükköy Mahallesi'nde ise 77 Afganistan, 12 Pakistan ve 1 Fas uyruklu toplam 90 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma Karakoluna getirilen 137 kaçak göçmen ve 2 organizatörle ilgili olarak adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.