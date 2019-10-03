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Balıkçıların bulduğu mayını SAS timi imha etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Riva’da balıkçılar tarafından bulunan eski...

GÜVENLİK 03.10.2019, 09:44
Balıkçıların bulduğu mayını SAS timi imha etti
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Riva’da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildi" denildi.

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