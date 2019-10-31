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Balıkçı teknesiyle kaçmaya çalışan firari, denizde yakalandı
SAMSUN'da, 12 suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari Adem K. (28), kendisini takip eden polisleri fark edince saklandığı barınakta balıkçı teknesinin motorunu çalıştırıp, kaçmak istedi. Botla denize açılan polisler, Adem...
GÜVENLİK 30.10.2019, 15:39
SAMSUN'da, 12 suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari Adem K. (28), kendisini takip eden polisleri fark edince saklandığı barınakta balıkçı teknesinin motorunu çalıştırıp, kaçmak istedi. Botla denize açılan polisler, Adem K.'yi kısa sürede yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu'nca il genelinde aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 'Fuhuş', 'dolandırıcılık', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları hakkındaki hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma ve yaralama' suçlarından emniyette 12 kaydı bulunan ve hakkında 13 yıl 4 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 15 bin 280 TL para cezası olan Adem K., takibe alındı. İz süren ekipler, firari Adem K.'nin, Baruthane mevkisindeki balıkçı barınağında saklandığını tespit etti. Ekipler, barınak çevresinde çalışma başlattığı sırada, takip edildiğini anlayan Adem K., balıkçı teknesine bindi. Teknenin motorunu çalıştıran ve kaçmak isteyen Adem K., denize açıldı. Polis ekipleri de Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'kurbağa adamlar'ın yardımıyla bota binerek, denizde takibe başladı. Kısa sürede tekneye yanaşan ekipler, Adem K.'yi yakalayıp, kıyıya getirdikten sonra emniyete götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu'nca il genelinde aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 'Fuhuş', 'dolandırıcılık', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları hakkındaki hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma ve yaralama' suçlarından emniyette 12 kaydı bulunan ve hakkında 13 yıl 4 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 15 bin 280 TL para cezası olan Adem K., takibe alındı. İz süren ekipler, firari Adem K.'nin, Baruthane mevkisindeki balıkçı barınağında saklandığını tespit etti. Ekipler, barınak çevresinde çalışma başlattığı sırada, takip edildiğini anlayan Adem K., balıkçı teknesine bindi. Teknenin motorunu çalıştıran ve kaçmak isteyen Adem K., denize açıldı. Polis ekipleri de Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'kurbağa adamlar'ın yardımıyla bota binerek, denizde takibe başladı. Kısa sürede tekneye yanaşan ekipler, Adem K.'yi yakalayıp, kıyıya getirdikten sonra emniyete götürdü.
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