Balıkçı teknesinde 81 bin paket kaçak sigara; 3 gözaltı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), () - DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi açıklarında balıkçı teknesinde 81 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 9 mil açıkta seyreden 'Topçu Dede' adlı balıkçı teknesini gece saat 00.30 sıralarında ihbar üzerine durdurdu. Teknede yapılan aramada koliler içinde çok miktarda kaçak sigara bulundu. Tekne, Akçakoca Balıkçı Barınağı'na çekildi. Burada yapılan detaylı incelemede teknede 81 bin paket kaçak sigara olduğu belirlendi. Sigaralara el konuldu. Teknede bulunan 27 yaşındaki G.D., 25 yaşındaki Ç.O. ve aynı yaştaki İ.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kaçak sigaraları 70 mil açıkta yabancı uyruklu ticari bir gemiden aldıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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