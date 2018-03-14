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Balıkçı cinayetinde 2 kişi tutuklanırken, adliyede olay çıktı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır'ı (44) iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan D.B. (19) ve T.C. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkçı cinayetinde 2 kişi tutuklanırken, adliyede olay çıktı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır'ı (44) iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan D.B. (19) ve T.C. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çevresinde toplanan ve uyarılara rağmen içeriye girmeye çalışarak, taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Olay, geçen Pazartesi günü, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Enez Limanı'nda meydana geldi. Limanda balık restoranı işleten Halil Çayır, iş yerinde alkol alıp, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen balıkçılar D.B. ve T.C.'yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 balıkçı, Çayır'ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çayır, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çayır, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından şüpheliler D.B. ve T.C.'yi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Enez'e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edirne, Uzunköprü ve Keşan'dan da gelen takviye polis ve jandarma ekipleri, adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Enez Adalet Sarayı binası çevresinde toplanan ölen Çayır'ın yakınları, içeri girmek isteyince polis tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen dağılmayarak, içeriye girmek isteyen, daha sonra ise adliyeye taş fırlatan öfkeli gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kalabalık, emniyet yetkililerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. D.B. ve T.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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