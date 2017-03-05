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Balıkçı bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki bir evde, 35 yaşındaki Kenan Karadoğan, öldürülmüş olarak bulundu. Kardeşi tarafından cansız bedeni bulunan Karadoğan'ın, vücudunun birçok yerinde bıçak yarası olduğu öğrenildi. Olay, Zafertepe...

Balıkçı bıçaklanarak öldürüldü
İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki bir evde, 35 yaşındaki Kenan Karadoğan, öldürülmüş olarak bulundu. Kardeşi tarafından cansız bedeni bulunan Karadoğan'ın, vücudunun birçok yerinde bıçak yarası olduğu öğrenildi.
Olay, Zafertepe Mahallesi 611 Sokak'taki bir evde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan ve bekar olan Kenan Karadoğan, ailesiyle yaşadığı evden gece saatlerinde ayrıldı. İddiaya göre Karadoğan, zaman zaman kaldığı olayın yaşandığı adresteki eve geldi. Sabah ağabeyinin cep telefonuna cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen Halil Karadoğan söz konusu eve gittiğinde, ağabeyini kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun birçok yerinde bıçak yarası bulunan Karadoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadoğan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 

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