Balıkçı, alacağını istediği öğretmen tarafından öldürüldü

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde balıkçı Ertuğrul Öcalan (45), alacağı nedeniyle tartıştığı öğretmen M.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü, olaya müdahale etmeye çalışan 1 kişi de yaralandı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Şereflikoçhisar’da balıkçılık yapan Ertuğrul Öcalan, iddiaya göre, kendisine borcu olan Mehmetçik Ortaokulu’nda öğretmen M.Y.’den parasını istemek için evine gitti. Burada, Öcalan ile öğretmen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., üzerinde bulunan tabancayla Ertuğrul Öcalan’ın göğsüne 5 kez ateş etti. Öcalan, olay yerinde yaşamını yitirirken, M.Y.'yi engellemeye çalışan M.Ç. de yaralandı. M.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Y.'yi gözaltına alıp, soruşturma başlattı.



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