Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı 3 Asker şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

Balıkçı ağına takılan pelikanı jandarma kurtardı

BURSA'da Jandarma ekipleri, devriye sırasında balıkçı ağlarına takılmış halde gördüğü yaralı pelikanı kurtararak barınağa teslim etti.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kıyı seyri ve önleyici...

Balıkçı ağına takılan pelikanı jandarma kurtardı
BURSA'da Jandarma ekipleri, devriye sırasında balıkçı ağlarına takılmış halde gördüğü yaralı pelikanı kurtararak barınağa teslim etti. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kıyı seyri ve önleyici kolluk devriyesi sırasında Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi açıklarında koruma altında olan pelikanı, balıkçı ağlarına takılmış halde yaralı olarak buldu. Yaralı pelikanı ağlardan kurtaran ekipler, Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile irtibat kurularak Ovakorusu Doğa Hayvanları Barınağı'na teslim etti. Tedavi edilen yaralı pelikanın, balıkçı ağlarındaki balıkları yakalamaya çalışırken kanadının ağlara takıldığı ve kurtulmaya çalışırken yaralandığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328