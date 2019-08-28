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Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
ADIYAMAN'da, balık tutmaya gittiği baraj gölünde ayağı kayarak suya düşen Suriye uyruklu 5 çocuk babası Ahmet Abdulkadir (37), yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresindeki Çamgazi Baraj...
GÜVENLİK 28.08.2019, 15:22
ADIYAMAN'da, balık tutmaya gittiği baraj gölünde ayağı kayarak suya düşen Suriye uyruklu 5 çocuk babası Ahmet Abdulkadir (37), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresindeki Çamgazi Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir ile ağabeyi Cemal Abdulkadir baraj gölüne balık tutmaya gitti. Göle olta attıkları sırada ayağı kayan Ahmet Abdulkadir dengesini yitirerek suya düştü. Kardeşi su yüzüne çıkmayınca Cemal Abdulkadir, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Ahmet Abdulkadir'i bularak sudan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ahmet Abdulkadir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, öğleden sonra Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresindeki Çamgazi Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir ile ağabeyi Cemal Abdulkadir baraj gölüne balık tutmaya gitti. Göle olta attıkları sırada ayağı kayan Ahmet Abdulkadir dengesini yitirerek suya düştü. Kardeşi su yüzüne çıkmayınca Cemal Abdulkadir, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Ahmet Abdulkadir'i bularak sudan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ahmet Abdulkadir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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