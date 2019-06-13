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Balık tutmak isterken kayaların arasına düştü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balık tutmak için kayalıklara inen Hayri Onay (75) oltasını salladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Onay, denizden botla yanaşan ekipler tarafından bulunduğu...

Balık tutmak isterken kayaların arasına düştü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balık tutmak için kayalıklara inen Hayri Onay (75) oltasını salladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Onay, denizden botla yanaşan ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak, sağlık ekibinin beklediği limana götürüldü.
Olay akşam saatlerinde Kırmacı Mahallesi Fener Mevkii'nde meydana geldi. Ormanlık alandan deniz kenarındaki kayalıklara balık tutmak için inen Hayri Onay, oltasını denize salladığı sırada dengesini kaybederek, kayaların arasına düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören diğer amatör balıkçılar yardıma koştu. Yaşlı adamı kayaların arasından çıkaran vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra yaralı Hayri Onay’ın yanına ulaşan ekipler, yaralıyı patika yoldan çıkarılamayacağına karar vererek, Sahil Güvenlik ve Ereğli Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, vatandaşların da yardımı ile Hayri Onay’ı bota aldı. Botta hazır bekleyen 112 Acil ekipleri, yaşlı adama ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Hayri Onay, Bozahane Limanı'na götürülerek ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan Hayri Onay’ın başına darbe aldığı, müşahede altında tutulacağı öğrenildi. 

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