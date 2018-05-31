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Balık tutarken kayalıklardan düşüp yaralandı

ZONGULDAK'ta olta ile balık tutarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Çetin Günay (58), yaralandı. Yayla Mahallesi Fener Semti'nde, bugün sabah saatlerinde kayalıklarda oltayla balık tutan Çetin Günay, dengesini kaybedip, 1 metre yükseklikten...

Balık tutarken kayalıklardan düşüp yaralandı
ZONGULDAK'ta olta ile balık tutarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Çetin Günay (58), yaralandı.
Yayla Mahallesi Fener Semti'nde, bugün sabah saatlerinde kayalıklarda oltayla balık tutan Çetin Günay, dengesini kaybedip, 1 metre yükseklikten düştü. Çevredeki diğer balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çetin Günay, sedye ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırılan Günay, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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