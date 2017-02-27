Balık merakı ayağından ediyordu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde balık tutmak için tekneye binen 10 yaşındaki Burak Buğra Türkoğlu, sağ bacağını teknenin ortasındaki motorun mil kısmına kaptırdı. Acı içinde kıvranan ve bacağının bir bölümü parçalanan Türkoğlu'nu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çivril İlçesi'nin Gökgöl Mahallesi'ndeki Işıklı Gölü'nde meydana geldi. 10 yaşındaki Burak Buğra Türkoğlu, balık tutmak için göldeki balıkçı teknesine binip motorunu çalıştırdı. Teknenin içinde hareket eden Türkoğlu, fark etmeyerek sağ bacağını motorunun mil kısmına kaptırdı. Acı içinde kıvranmaya başlayan çocuğu görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Türkoğlu'na ilk müdahaleyi yapıp, sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise, Türkoğlu'nu bacağını kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından Türkoğlu'nun bacağı motordan çıkarıldı. Bacağının bilek kısmından ağır yaralanan Türkoğlu, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Türkoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma; olayla ilgili soruşturma başlattı.



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