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Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü

RİZE’de balık avlamak isteyen Ercan Ataman, oltasının yüksek gerilim hattına takılması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Tatil için memleketi Hemşin ilçesine gelen Ercan Ataman, arkadaşlarıyla birlikte Elevit Yaylası'na balık...

GÜVENLİK 24.08.2019, 18:46
Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü
RİZE’de balık avlamak isteyen Ercan Ataman, oltasının yüksek gerilim hattına takılması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Tatil için memleketi Hemşin ilçesine gelen Ercan Ataman, arkadaşlarıyla birlikte Elevit Yaylası'na balık tutmaya gitti. Elevit Deresi'ne oltayla balık avlamak isteyen Ataman’ın oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılarak olay yerine yığılan Ataman’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Ataman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

 

 

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