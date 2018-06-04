Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti

Balık avında ölen dalgıcın dayıları da denizde yaşamını yitirmiş

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde balık yakalamak için tüple dalış yapan, ancak tüp hortumunun tekne pervanesine takılması sonucu yaşamını yitiren Fazlı Kadıoğlu'nun (42), iki dayısından birinin çalıştığı gemide elektrik akımına...

Balık avında ölen dalgıcın dayıları da denizde yaşamını yitirmiş
BALIKESİR'in Marmara ilçesinde balık yakalamak için tüple dalış yapan, ancak tüp hortumunun tekne pervanesine takılması sonucu yaşamını yitiren Fazlı Kadıoğlu'nun (42), iki dayısından birinin çalıştığı gemide elektrik akımına kapılarak, diğerinin de denizde motor çarpması sonucu öldüğü öğrenildi.
Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası'nın Çınarlı Mahallesi'nde oturan dalgıç Fazlı Kadıoğlu, balık avlamak için teknesiyle dün denize açıldı. Kadıoğlu, balık yakalamak için tüple dalış yaptı. Ancak, Fazlı Kadıoğlu'nun kullandığı tüpün hortumu teknenin pervanesine takıldı. Hortumu kurtarmak isterken pervanenin yüzünü kestiği Kadıoğlu, boğularak yaşamını yitirdi. Bekâr olan Fazlı Kadıoğlu'nun cenazesi, dün ikindi vakti, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle toprağa verildi.
DAYILARI DA GEMİ VE DENİZ KAZASINDA ÖLDÜ
Fazlı Kadıoğlu'nun iki dayısının da geçen yıllarda deniz ve gemi kazasında öldüğü belirtildi. Fazlı Kadıoğlu'nun dayısı Ali Öztürk'ün, çalıştığı gemide elektrik akımına kapılarak öldüğü, diğer dayısı Sadık Öztürk'ün de Bandırma açıklarında yüzerken bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325