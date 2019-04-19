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Balık avına gitmek için evden çıkan Ömer, 12 gündür aranıyor

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıkan Ömer Topgaç'ı (21) arama çalışmaları sürüyor. Ankara ve Van'dan gelen 12 kişilik ekip, su altında, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri ise...

Balık avına gitmek için evden çıkan Ömer, 12 gündür aranıyor
VAN'ın Çaldıran ilçesinde, balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıkan Ömer Topgaç'ı (21) arama çalışmaları sürüyor. Ankara ve Van'dan gelen 12 kişilik ekip, su altında, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri ise karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde oturan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar sabahı balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıktı. Topgaç akşam eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı, izine rastlamayınca da jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi ile AFAD ekiplerinin de arama çalışmaları sonuç vermeyince, dün Ankara Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 8 kişilik özel dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi.
Dün sonuçsuz kalan çalışmalara bugün de devam edildi. Ankara Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, bugünkü sualtı çalışmalarını Van'dan gelen 4 kişilik bir ekiple birlikte sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 5 kilometrelik alan titizlikle tarandı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar ise çalışmalarını karadan sürdürdü. Bugün yapılan çalışmalarda da bir sonuç alınamadı. 

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