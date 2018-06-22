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Bale salonuna girip televizyon çalan hırsızlar yakalandı

ADANA'da bale salonuna girip televizyon çalan 2 hırsızdan biri yakalandı. Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir bale salonunda meydana geldi. İddiaya göre, bale salonunun penceresini kıran 2 hırsız, içeride bulunan televizyonu çaldı....

Bale salonuna girip televizyon çalan hırsızlar yakalandı
ADANA'da bale salonuna girip televizyon çalan 2 hırsızdan biri yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir bale salonunda meydana geldi. İddiaya göre, bale salonunun penceresini kıran 2 hırsız, içeride bulunan televizyonu çaldı. Zanlıların televizyonla gitme anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı. Sabah soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Nuri C., ve Şehmus Y.'nin kimliğini tespit etti. Zanlıların ayrıca 24 Mayıs'ta da bir otomobilden 180 lira para ve hardisk çaldığıda ortaya çıktı. kısa sürede yakalanan Nuri C., mahkemeye sevk edildi. Polis, firari Şehmus Y.'yi yakalamaya çalışıyor.

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