Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçaklayıp öldürdü (2)- Yeniden

ANTALYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. (41), Fas uyruklu eşi Siham K.'nin balkonundan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait'i (24), sokakta kovalayarak boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hamile olan Siham K. ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

​Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Siham K., bir süre önce, güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K., hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i yanına çağırdı.

Dün öğle saatlerinde Ercan K.'nin annesi, Siham K.'nın evine giderek torununu alıp, ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. de akşam saatlerinde, konuşmak için eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham K., korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken, bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırma çalıştı. Ancak Ercan K., baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı.

BIÇAKLA KOVALADI

Rajae Ait, çığlık atıp yardım isteyerek sokağın karşısındaki Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesine girdi. Sağlık merkezinin güvenlik görevlileri elinde bıçakla koşarak gelen Ercan K.'yi içeri almamak için bahçe kapısını kapattı. Ancak saldırgan, güvenlik görevlilerine doğru elindeki bıçağı sallayarak onları aşmayı başardı. Ercan K., bir süre bahçede kovalayıp yakaladığı baldızını vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri, Ercan K.'ye müdahale etti.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan, güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak olayda kullandığı bıçakla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Rajae Ait için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rajae Ait, ilk müdahaleden sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen ve kardeşini gören Siham K. uzun süre gözyaşı döktü. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Siham K. de kontrol için aynı hastaneye götürüldü.

KURTARILAMADI

Rajae Ait, tedaviye alındığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rajae Ait'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk otopside, Rajae Ait'in 12 yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesildiği tespit edildi.

BALDIZINI TACİZ ETMİŞ

Ercan K.'nin daha önce baldızı Rajae Ait'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Sihan K.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri, Ercan K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



