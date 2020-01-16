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Baldızını öldürmeden önce arkadaşına, 'Cehenneme girer miyim' diye sormuş

GÜVENLİK 16.01.2020, 10:48
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Baldızını öldürmeden önce arkadaşına, 'Cehenneme girer miyim' diye sormuş
ANTALYA'da, kasap bıçağıyla baldızı Rajae Ait Lhaj'ı öldüren Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Karakaş'ın, olay günü mesai arkadaşına, "Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var" sorularını sorduğu ortaya çıktı.
Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde oturan, 1 kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş hakkında kendisine şiddet uyguladığı, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yılın Temmuz ayında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ercan Karakaş'a, ağustosta 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı.
Ercan Karakaş'ın annesi, 28 Eylül günü öğle saatlerinde Siham Karakaş'ın evine giderek, torununu alıp, evden ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş da aynı gün saat 21.30 sıralarında konuşmak için eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuyla kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Bu sırada Ercan Karakaş, baldızına saldırdı. Korkan kadın, yalın ayak evden çıkarak, kaçmaya başladı. Karakaş, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde yakaladığı baldızının boğazını kesti, 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Lhaj'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından ülkesine gönderildi.
Katil zanlısı Ercan Karakaş ise iddiaya göre, intihar etmek için Konyaaltı sahiline gitti. Denize giren Karakaş, yaklaşık 12 saat yüzdükten sonra yorgun düştü. Cankurtaranın 30 metre açıkta görüp kıyıya çıkardığı Ercan Karakaş, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Karakaş, tedavisinin ardından hastane polisince gözaltına alındı. Ercan Karakaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
'ADAM ÖLDÜRSEM GÜNAH MI' DİYE SORMUŞ
'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, cinayetin nasıl işlendiği ayrıntılarıyla anlatıldı. Karakaş'ın 2011 yılında Fas asıllı Siham Karakaş ile evlendiği belirtilen iddianamede, zaman zaman eşine şiddet uyguladığı için 2 kez uzaklaştırma aldığı kaydedildi. Karakaş'ın, eşi ile yaşadığı geçimsizlikten baldızını sorumlu tuttuğu belirtilen iddianamede, mesai arkadaşına, 'Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var. Öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada cezam hafifler mi?' sorularını yönelttiği vurgulandı.
'KENDİMİ BOĞMAK İÇİN SUYA GİRDİM'
Olay anının da anlatıldığı iddianamede, Ercan Karakaş'ın, annesinin evinden aldığı kasap bıçağı ile eşinin evine balkondan girdiği ve yalın ayak kaçan baldızını sokakta defalarca bıçakladığı hatırlatıldı. Ercan Karakaş'ın savcılıkta verdiği ifadeye de iddianamede yer verildi. Buna göre Karakaş, ifadesinde, "Uzaklaştırma kararının bittiği gün annemin evinden eşimin ikametine gittim ve salon balkonundan içeri girdim. Yaşanan tartışmanın ardından maktul evden kaçtı. Onu yolda yakalayıp bıçakladım sonra sahile gittim. Kendimi boğmak için suya girdim. Yaklaşık 12 saat denizde kaldım ve daha sonra sahile doğru yüzmeye başladım. Sahile yaklaştığımda çevredeki vatandaşlar beni kıyıya çıkardı ve hastaneye götürüldüm" dedi.
'KARDEŞİME GÖZ KOYMUŞTU'
Siham Karakaş ise hamile olduğu için Fas'tan yanına yardım amaçlı gelen kız kardeşine, eşinin göz koyduğunu belirterek, "Kız kardeşimi dini nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Ancak kardeşim bunu kabul etmiyordu. Olay günü de Ercan Karakaş'ı elinde bıçakla evin içinde görünce kardeşime kaçmasını söyledim sonra öldürdüğünü öğrendim" dedi.
Cinayetin görgü tanıkları olarak ifade veren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin güvenlik görevlileri de sanığın, kadını bıçaklarken kimseyi yanına yaklaştırmadığını ve eylemini gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi.
Ercan Karakaş'ın mesai arkadaşı A.R.E. ise 2014 yılından bu yana birlikte çalıştıklarını belirterek, "Olay günü birlikte nöbet tuttuğumda bana 'Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var? Öbür dünyada öldürülen kişi haksızsa suçlu ise bizim günahımız ne?' gibi sorular sordu" dedi.
Ercan Karakaş'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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