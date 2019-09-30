Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı (2)

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TUTUKLANDI Antalya'da, balkonundan girdiği evde tartıştığı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı sokakta bir süre kovaladıktan sonra boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak, öldüren Ercan Karakaş, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye...
GÜVENLİK 30.09.2019, 17:32
TUTUKLANDI
Antalya'da, balkonundan girdiği evde tartıştığı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı sokakta bir süre kovaladıktan sonra boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak, öldüren Ercan Karakaş, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından, mahkemeye çıkarılan Karakaş, tutuklandı.
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